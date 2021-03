"J'ai trouvé la sortie": les témoignages d'espoir de 4 victimes des attentats de Bruxelles (vidéo)

Ce 22 mars 2021, la Belgique commémore les 5 ans des attentats terroristes qui ont touché Bruxelles en 2016, faisant 32 morts et 340 blessés. À cette occasion, 4 victimes se sont adressées à la Nation.

Il y a d'abord Esmael, le papa de Sabrina, qui a perdu la vie dans le métro à Maalbeek. "La vie a été très difficile mais il a fallu à un moment que je puisse reprendre la vie, recommencer à travailler et j'ai encore 2 enfants donc il faut être présents pour eux", raconte-t-il. Esmael essaye d'être le plus présent possible pour Eden, le fils de Sabrina. "On voit quand même une partie de notre fille en lui et ça donne de la joie", témoigne-t-il.

Sofie travaillait quant à elle à l'aéroport le 22 mars 2016. Elle avait commencé à travailler à 6 heures, avec l'équipe du matin. "Je peux dire à ce stade que j'ai repris là où je m'étais arrêtée mais je peux aussi dire que la route a été longue", dit-elle. Grâce à ses proche, mais aussi de son travail, elle dit avoir "trouvé la sortie". "Je suis toujours la même Sofie, mais un peu différente", lâche-t-elle dans un soupir.

Autre témoignage, celui d'Orphée, 38 ans, victime des attentats de Maelbeek, qui se tourne vers l'avenir. "J'essaie de faire de ma vie quelques chose de bien. J'ai un petit garçon. Je vais avoir un autre petit bébé. Donc, pour ça, tout va bien".

Ensemble nous allons plus loin. Ensemble, nous sommes plus forts

Enfin, Chris partait quant à lui en voyage à New York lorsque les attentats de l'aéroport se sont produits. "Nous avons essayé de reprendre une vie normale tout de suite", explique-t-il. Travail, football, vélo, promenade… Chris a immédiatement recommencé ses activités habituelles. Mais cela n'était pas forcément évident : "Dans la vie de tous les jours, il faut surtout essayer de ne pas trop y penser mais c'est très difficile", confie-t-il.

Aujourd’hui, ces 4 victimes font passer un message à la Nation : "À ceux qui n'oublieront jamais. À ceux qui pensaient ne plus jamais pouvoir se relever. À ceux qui malgré les nombreux obstacles ont repris le cours de leur vie. À ceux qui ne peuvent plus le reprendre. Aujourd'hui, nous les honorons. Blessés, mais toujours debout face à l'inconcevable. Ensemble nous allons plus loin. Ensemble, nous sommes plus forts".