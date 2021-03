La Russie dénonce le refus américain d'un dialogue public Biden-Poutine

(Belga) La Russie a regretté lundi le refus, selon elle, des Etats-Unis d'organiser un dialogue public entre Vladimir Poutine et Joe Biden, à l'initiative du président russe, après leur passe d'armes verbale la semaine dernière.

"C'est encore une occasion gâchée pour sortir de l'impasse des relations russo-américaines qui existe par la faute de Washington", a estimé le ministère russe des Affaires étrangères, dans un communiqué lapidaire. Vladimir Poutine avait proposé à son homologue américain un dialogue public par vidéo-conférence pour discuter de leurs multiples différends. Selon la diplomatie russe, "la partie américaine n'a pas soutenu la proposition" de M. Poutine qui souhaitait discuter "des problèmes bilatéraux qui se sont accumulés et de la thématique de la stabilité stratégique". Il avait lancé cette idée jeudi soir après un étonnant échange par médias interposés, le président russe ayant répondu par "c'est celui qui le dit qui l'est" à M. Biden, qui le qualifiait de "tueur". M. Poutine avait proposé que la vidéo-conférence ait lieu vendredi ou lundi, expliquant être indisponible pendant le weekend en raison d'un séjour dans la taïga. En réaction aux propos de M. Biden, Moscou a aussi, fait exceptionnel, rappelé son ambassadeur à Washington Anatoli Antonov pour consultations. Le Kremlin a en outre dénoncé lundi la multiplication des sanctions contre la Russie, Washington en ayant encore adopté de nouvelles la semaine dernière. "La détermination à sanctionner de nos adversaires, en particulier les Etats-Unis, se poursuit de manière croissante", a relevé le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, lors d'une conférence de presse. Le président américain affiche depuis son arrivée à la Maison Blanche en janvier une grande fermeté à l'égard du Kremlin, par opposition avec la bienveillance souvent reprochée à son prédécesseur Donald Trump jusque dans son camp républicain. Mais la passe d'armes entre MM. Biden et Poutine précipite la relation américano-russe dans une nouvelle spirale de tensions, alors que les deux puissances disaient aussi vouloir coopérer sur des dossiers d'intérêts communs. Les relations russo-américaines et plus généralement russo-occidentales sont délétères depuis des années: annexion de la Crimée, guerre en Ukraine, conflit en Syrie ou encore empoisonnement puis emprisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny. (Belga)