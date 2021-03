La commune de Dison demande à Philippe de payer à chaque fois qu'une pierre tombe sur la voie publique: la facture devient salée

Le magazine "Images à l'appui" vous emmènera ce soir après le RTLinfo 19H à Dison, pour venir en aide à un habitant. La commune lui demande de payer pour sécuriser un rocher qui menace la voie publique.

En décembre 2020, une nouvelle chute de pierre va alarmer la commune.

"Début janvier, je reçois une facture de 883 euros parce qu'ils ont refermé la route mais moi je ne vois pas pourquoi ils ont fermé la route parce que le rocher est pas tombé sur la route. Ils n'avaient qu'à maintenir des barrières comme ils l'ont fait le long et laisser le passage mais non, ils ont bloqué la route et m'ont envoyé la facture", raconte Philippe.

Pour lui, c'est l'incompréhension puisqu'il estime avoir fait son devoir de citoyen. Si à chaque fois qu' une pierre tombe sur la route, on lui envoie la facture, c'est le gouffre financier assuré...

Philippe montre les factures reçues de la commune et commente avec sa calculatrice: "C'est un total de 3546,5 euros. Maintenant, on me réclame encore 883,12 euros. Cela devient vraiment aberrant de payer une somme pareille. On ne va jamais s'en sortir. Il faut trouver une solution efficace...", estime le Disonais.

