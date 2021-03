Musique: le Printemps de Bourges reporté en juin

La 45e édition du Printemps de Bourges, qui était programmée du 4 au 9 mai, est reportée du 22 au 27 juin 2021 en raison de la situation sanitaire, ont annoncé lundi les organisateurs.

"Nous devons anticiper la situation à venir et accepter que les premiers jours de mai n’offrent plus un cadre sanitaire et règlementaire propice à l’organisation d’un événement grand public et convivial", indiquent-ils dans un communiqué.

"Les motivations de ce report expriment nos désirs pour cette édition si spéciale, souhaitée la plus belle possible", ajoutent les organisateurs. Ils souhaitent réunir "toutes les chances pour inviter le plus de spectateurs à vivre les concerts, assurer les meilleures conditions d’accueil pour tous les publics et garantir un festival généreux, ouvert et fédérateur à tout un territoire".

Les billets des spectacles déjà reportés restent valables. La date limite pour le remboursement est étendue au 20 juin 2021. La programmation de la 45e édition sera annoncée dans les prochaines semaines, précisent-ils encore.

Le Printemps de Bourges devait accueillir en mai la deuxième partie des Etats généraux des festivals en présence de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.