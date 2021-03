Le luthier belge Maison Bernard remporte un prix international: 100.000 euros à la clef (vidéo)

La Maison Bernard, entreprise bruxelloise spécialisée dans la fabrication et la réparation de violons, a gagné la première édition du prix international "Family is Sustainability", doté de 100.000 euros. La récompense est décernée par Primum Familiae Vini (PFV) est une association de douze familles européennes productrices de vins exclusifs engagée dans la durabilité.

Le prix "Family is Sustainability" vise à mettre en valeur une "entreprise familiale qui fait preuve d'un savoir-faire exclusif, et qui témoigne d'une organisation familiale durable et d'un esprit d'entreprise social et soucieux de l'environnement", explique l’association dans un communiqué.



En janvier 2021, après plusieurs mois de consultations, cinq finalistes ont finalement été annoncés. Ce sont les luthiers belges, Jan et Matthijs Strick, de la Maison Bernard, le plus ancien atelier de violons en Europe, qui ont emporté ce tout premier Prix PFV.



Jan Strick est reconnu et apprécié mondialement dans la profession. Parmi sa clientèle, on retrouve une liste exclusive de musiciens et de particuliers. Son ami Toots Tielemans lui faisait aveuglément confiance pour la réparation de ses guitares, parfois fortement endommagées. Jan est également expert et taxateur pour les maisons de ventes aux enchères, des assurances et des tribunaux. De 2015 à 2017, il a été élu président de l'EILA, l'association mondiale des luthiers. Cet honneur ne peut être attribué qu’une seule fois. Il est l'un des deux superviseurs européens de la collection de violons et violoncelles Stradivari et Guarneri à la Nippon Foundation. L’atelier est l’unique endroit à pouvoir observer les réparations et l'accordage des violons et violoncelles pour le Concours Reine Elisabeth.

Jan, Matthijs et sa sœur Charlotte travaillent sur un livre qui dépeindra la très estimée école de violon flamande de la période 1650-1750. Le prix PFV contribuera à la finalisation de ce projet et à la publication du livre. Une autre partie du prix PFV sera utilisée afin de permettre à Matthijs de perfectionner sa formation dans des ateliers célèbres de Chicago et de Boston.