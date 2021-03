L'Allemand Curevac inclut les variants dans ses essais cliniques

(Belga) Le laboratoire allemand CureVac, qui développe un vaccin à ARN messager contre le Covid-19, a annoncé lundi la poursuite de ses essais cliniques pour inclure de nouveaux variants du virus, et confirmé son objectif de mise sur le marché au deuxième trimestre 2021.

La firme de biotechnologies justifie cette annonce par "la propagation rapide de nouveaux variants du virus" dans les pays d'Amérique latine et d'Europe, où elle mène depuis fin 2020 sa troisième et dernière phase d'essais cliniques, selon un communiqué. Il s'agit de tester dans ces régions "l'efficacité du candidat vaccin pour des variants spécifiques" du Covid-19, ajoute l'entreprise de biotechnologies. "Notre objectif est de protéger la population et en particulier les groupes d'âge à risque (...)", déclare Ulrike Gnad-Vogt, directrice du développement chez CureVac. Curevac affirme être à ce sujet en discussion avec l'Agence européenne des médicaments (EMA), qui conduit déjà un examen continu de son candidat vaccin. Le laboratoire "attend les données des deux essais cliniques au deuxième trimestre" et "confirme son intention de soumettre la demande d'approbation formelle du candidat vaccin" également au deuxième trimestre de cette année. CureVac s'est allié aux géants pharmaceutiques suisse Novartis et allemand Bayer qui participeront aux phases de production à venir, alors que la pénurie de vaccins à l'échelle mondiale est l'un des principaux obstacles à la lutte contre la pandémie. La Commission européenne a déjà signé un contrat avec CureVac, portant sur l'achat de 405 millions de doses. Quatre autres vaccins sont déjà autorisés dans l'UE, ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna, également basés sur la technologie de l'ARN messager, et ceux d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson, dits à vecteur viral. Le vaccin Spoutnik V développé par la Russie est lui examiné par l'EMA depuis le 4 mars. (Belga)