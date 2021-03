(Belga) Blankenberge n'autorisera aucun grand événement pendant l'été, a indiqué lundi la bourgmestre de la cité côtière Daphné Dumery. Blankenberge laisse tout de même la porte ouverte à l'organisation du Corso fleuri fin août. La ville veut se concentrer sur de plus petits événements pour gérer la foule.

"D'habitude, il y a ici et là des concerts en plein air, mais nous ne les autoriseront pas cet été", explique la bourgmestre. De plus petits rassemblements seront autorisés, "si le comité de concertation le permet", on pourra envisager que les établissements horeca qui le souhaitent installent de petits podiums par exemple, poursuit-elle. La ville veut surtout éviter de grands rassemblements. "L'été, il y a déjà beaucoup de monde. Organiser des événements supplémentaires n'est donc pas à l'ordre du jour." L'événement majeur estival, le Corso fleuri, pourra néanmoins peut-être se tenir. "Puisqu'il est organisé à la fin du moins d'août, il s'agirait de notre premier grand événement, si la situation le permet." (Belga)