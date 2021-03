4 mineurs suspectés de préparer des attaques: "Ils avaient acheté une machette", dit le ministre de la Justice

Plusieurs mineurs suspectés de vouloir commettre des attaques ont été interpellés. Le ministre de la justice l'a annoncé hier soir. Il y a quelques mois, deux mineurs avaient déjà été interpellés à Eupen pour des faits similaires. Désormais, ce sont 4 autres mineurs qui ont été arrêtés. Ils sont âgés de 16 à 18 ans.

Deux d'entre eux planifiaient des actes violents dans notre pays, selon le ministre de la justice Vincent Van Quickenborne. "Ils avaient acheté une machette et comptaient se procurer des couteaux", précise le ministre hier soir chez nos confrères de VTM Nieuws. "On a découvert qu'ils avaient des discussions à ce propos dans des groupes de chat fermés."

Le ministre ne donne pas de détails sur la cible. Ces 4 jeunes, arrêtés en janvier et en février, semblaient plutôt vouloir agir de manière isolée. Ils sont toujours privés de liberté actuellement. "On est intervenu à temps, avant qu'ils ne passent à l'action", se félicite Vincent Van Quickenborne. "L'enquête se poursuit mais cela montre que les phénomène existe toujours, même auprès des mineurs."

Le ministre parle d'une tendance inquiétante. Avec la crise sanitaire, explique-t-il, les jeunes passent plus de temps en ligne et sont plus exposés à des discours de haine ou de propagande. À la fin de l'année dernière, en novembre, deux autres jeunes avaient été interpellés à Eupen. Ils projetaient une attaque au couteau contre des policiers.