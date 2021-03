Confinement pendant les vacances de Pâques? "On pourrait envisager cette mise au frigo", estime Yves Van Laethem

Entre le 13 et le 19 mars, 4.060 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 41% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour mardi matin.

De plus en plus de discussions ont lieu sur ce qui pourrait être décidé lors du comité de concertation qui pourrait prendre des restrictions plus strictes. Le commissaire au coronavirus Pedro Facon est actuellement en train d'analyser les chiffres de l'épidémie afin de rendre ses conclusions quant à de prochaines mesures possibles.

Yves Van Laethem : "On pourrait envisager une mise au frigo"

Yves Van Laethem, virologue et porte-parole du centre de crise interfédéral, juge qu'un retour à un confinement pendant les vacances de Pâques serait "faisable". "On a de toute façon deux semaines de fermeture des écoles qui sont déjà prévues, à un moment où les gens ne vont pas beaucoup travailler, où ils vont prendre congé", explique-t-il ce matin sur l'antenne de BEL RTL. "On pourrait envisager cette mise au frigo sur une période de trois semaines, ce qui est tout à fait conséquent. Cela permettrait d'avoir une nette diminution du nombre de cas, et d'avoir une continuation de la campagne de vaccination. Les deux permettraient de croiser ces deux courbes, et d'enfin endiguer cette augmentation lente, incessante, qu'on constate depuis déjà quelques semaines."

Un confinement "express", pendant les congés de Pâques, c'est la décision qui a été prise par l'Allemagne, où les contaminations sont en hausse. Selon Yves Van Laethem, cette décision pourrait être un exemple pour la Belgique. "Madame Angela Merkel nous montre un peu la voie. Elle resserre les mesures pendant la période de Pâques. On peut se dire que c'est peut-être un signal qu'il serait bon d'écouter."