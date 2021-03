Forte hausse du nombre de cas à Comines: 300 écoliers en quarantaine

Depuis deux semaines, l'entité de Comine-Warneton est confrontée à une très importante augmentation du nombre de contaminations liées au Covid-19. A la suite de cette recrudescence, quelque 300 écoliers sont à ce jour en quarantaine. Afin d'éviter d'autres fermetures, la bourgmestre lance un appel à la population.

Reprenant lundi le travail après son congé de maternité, la bourgmestre Alice Leeuwerck se retrouve aujourd'hui face à une situation pour le moins problématique. Selon Sciensano, l'entité de Comines-Warneton a enregistré 60 cas positifs au Covid-19 la semaine dernière. "Les chiffres de contamination connaissent à nouveau une hausse fulgurante. Ces sept derniers jours, ce sont précisément 59 cas positifs qui ont été recensés. De nombreux résultats de tests sont encore en attente", explique la bourgmestre.

Alice Leeuwerck demande dès lors à chaque citoyen de redoubler de prudence en respectant scrupuleusement les mesures sanitaires afin d'éviter d'autres fermetures de classes et d'établissements, tant au niveau du maternel que du primaire. "La vaccination ne va pas permettre de retrouver d'un seul coup nos libertés et habitudes. Aujourd'hui, ce sont quelque 300 élèves qui sont en quarantaine", dit-elle. A ce chiffre, on peut y ajouter les enseignants et encadrants scolaires.

Les fermetures concernent les classes maternelles du Collège de la Lys, du Centre et de Ten-Brielen, l'école communale de Houtem et l'accueil scolaire de la "Pomme d'Api".

Pour sa part, l'école flamande "De Taalkoffer" sera fermée du 22 au 26 mars, l'équipe éducative devant être testée.

"Le manque de prudence de quelques individus peut entraîner une propagation accélérée du virus, menant à des fermetures massives des classes avec comme conséquences la suspension des cours, le décrochage, la recherche de possibilités de garde en urgence les enfants étant seuls à domicile, le chômage Covid pour les parents... Dans l'attente de la vaccination, continuons à respecter les règles en vigueur", insiste Alice Leeuwerck.

Cette mise en quarantaine est sans précédant dans les établissements scolaires de l'entité.

Notons que le Centre de vaccination itinérant pour l'entité cominoise sera opérationnel en la salle des sports du Bizet à partir du mardi 30 mars, du lundi au samedi. Via trois lignes, la vaccination de 500 citoyens et prévue chaque jour.