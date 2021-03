Unique en Europe, et pourtant méconnu: le Parc de mémoire nucléaire de l'UMons réaménagé

C'est un lieu qui n'est pas bien connu et pourtant, il est unique en Europe et peut-être même dans le monde (hormis celui de Nagasaki) : le parc Hibakusha de l'UMons, symbole de la lutte pour l'abolition totale des armes nucléaires. Un peu oublié, il a été entièrement repensé et arborera bientôt un nouveau visage. Créé il y a plusieurs années par le professeur Pierre Piérart en 1989, ce parc a la forme d'un pentagone où se trouvent plusieurs stèles regroupées dans chaque coin. Chaque stèle est surmontée quand la météo ne l'a pas arrachée d'une plaque avec le nom d'un pays et la date d'un essai nucléaire.

Une réflexion a été menée ces dernières semaines : comment redynamiser les lieux et lui rendre un peu de lumière ? 67 étudiants de la faculté d'architecture se sont penchés sur le sujet et ont rendu 17 projets. Une synthèse a été retenue et sera concrétisée dans les prochains mois : une agora que les étudiants pourront utiliser toute l'année (rassemblements, manifs, concerts, etc.) Deux portiques seront placés à l'entrée et sortie du chemin qui passe tout près, afin de marquer sa présence. Et enfin, une fresque qui milite pour la paix.

Les étudiants ont mené leur réflexion à travers leur cours d'histoire et théorie du paysage ces 6 derniers mois. 10 étudiants travaillent en ce moment sur les premières installations.