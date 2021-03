Crash d'applications sur les smartphones Android: Google a identifié le problème, voici comment le résoudre

Des applications plantent sur les smartphones de nombreux utilisateurs qui fonctionnent avec le système d'exploitation Android. Les applications de Google, Chrome et Gmail, sont concernées, mais le problème s'étend à d’autres applications qui ne peuvent plus être ouvertes. Une mise à jour du logiciel WebView d’Android est la cause du dysfonctionnement. Android System WebView permet à n’importe quelle application d’afficher des pages web. “Nous travaillons actuellement à valider complètement la portée du problème et un correctif est en cours”, précisait un représentant de Google sur le média Citron.

Google a finalement résolu le problème. Il est possible de le corriger sur son smartphone soit en mettant à jour Google Chrome et Android System WebView, soit en désinstallant Android System WebView, en éteignant son smartphone avant de le rallumer et de réinstaller Android System WebView.