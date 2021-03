"On n'est pas venu ici par hasard": l'inspecteur Bertrand Caroy alerté par un rassemblement de jeunes sous un pont (vidéo)

Les équipes du magazine Enquêtes (19h45 sur RTL-TVI) ont suivi deux spécialistes de la sécurité routière. Ils ont été alertés d'un rassemblement suspect sous un pont.

"Si on arrive, c'est que des gens se posent des questions", a d'emblée confié l'inspecteur Bertrand Caroy, responsable du service circulation routière dans la zone de police boraine. "On n'est pas venu ici par hasard. Si on vient, c'est parce que certaines personnes sont inquiètes de voir un rassemblement. Il faut comprendre que tout le monde est inquiet en cette période".

Le policier le plus connu du Borinage laissera finalement partir les jeunes, non sans les avoir fait souffler avant de reprendre le volant, bien évidemment!