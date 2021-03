Près d'1,9 million de doses de vaccin livrées en Belgique

(Belga) La Belgique a reçu jusqu'à présent 1.878.165 doses des différents vaccins contre le Covid-19, indique mardi la mise à jour hebdomadaire de l'Agence fédérale de médicaments et des produits de santé (AFPMS).

Dans le détail, le pays a reçu 1.218.165 doses du vaccin Pfizer/BioNTech, 158.400 du vaccin Moderna et 501.600 de celui d'AstraZeneca. Parmi celles-ci, 1.048.320 ont été allouées à la Flandre, 569.995 à la Wallonie, 194.785 à Bruxelles et 12.805 à la Communauté germanophone. Le reste comprend la réserve stratégique (45.490 doses), 5.600 doses pour l'armée et 1.170 doses pour un essai clinique. Selon la dernière mise à jour du tableau de bord de Sciensano, 1.010.181 personnes ont reçu une première injection. Parmi elles, 450.896 ont eu leur deuxième dose. (Belga)