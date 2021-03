Nouvelles aides wallonnes pour le secteur culturel: voici tous les détails pratiques

La crise sanitaire continuent d’impacter fortement plusieurs secteurs. Les activités culturelles restent, par exemple, en grande partie interdites et les lieux où elles s’exercent restent fermés. De nouvelles mesures d'aide ont été annoncées ce mardi par le ministre de l’Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne.

"Après des mois de crise et de fermeture, les mesures prises montrent leurs limites", explique-t-il. "Les conditions de vie des travailleurs et travailleuses du secteur artistique se précarisent : j’ai proposé au gouvernement des mesures de soutien complémentaires"

LES MESURES

- Augmentation des allocations minimales pour les travailleurs bénéficiant du statut d’artiste

L’interdiction de représentation réduit à néant toute prestation artistique. Les travailleurs et travailleuses du secteur accusent une lourde perte financière. Effectivement, jusqu’ici, leurs allocations de chômage sous statut étaient complétées par le travail et des jours d’activités.

Afin d’aider les travailleurs du secteur culturel les plus faibles qui ne peuvent travailler en raison des mesures de fermeture pour limiter la propagation du virus, l’indemnité minimale journalière à portée à 52,20 € pour les travailleurs isolés et cohabitants et à 59,25 avec charge de famille. La mesure entre en vigueur du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.

"Cette aide permettra aux cohabitants de bénéficier de 1357 euros, contre 991 euros habituellement. Ce sera le même montant pour les isolés. Quant aux chefs de ménage, ils bénéficieront d’un montant de 1540 euros contre 1357 euros avant la mesure", explique Pierre-Yves Dermagne. "De nombreux travailleurs du secteur culturel qui bénéficient d’une allocation sur la base des montants minimums recevront donc une indemnité supplémentaire dans les prochains mois pour les mois de janvier à mars 2021 et pourront compter sur une allocation de chômage revue à la hausse pour les prochains mois jusqu’à juin compris", ajoute le ministre Frank Vandenbroucke.

- Extension de la période de référence pour bénéficier de la protection de crise offerte aux travailleurs du secteur culturel

Afin d’offrir une protection sociale aux travailleurs des arts, la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel a prévu un accès aux allocations de chômage aux travailleurs qui prouvent 10 prestations ou 20 journées de travail artistiques durant la période du 13 mars 2019 au 13 mars 2020.

"Cette période est prolongée afin d’ouvrir cette protection aux jeunes travailleurs du secteur et de tenir compte des prestations effectuées durant cette période difficile", explique Pierre-Yves Dermagne.