Coronavirus: les Pays-Bas prolongent jusqu'au 20 avril les restrictions anti-Covid

Les Pays-Bas vont prolonger jusqu'au 20 avril les mesures de restrictions en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19, qui s'aggrave dans le royaume, tout en réduisant d'une heure la durée du couvre-feu, a annoncé mardi soir le Premier ministre Mark Rutte.



"Le nombre de contaminations grimpe de nouveau et il y a de nouveau plus de gens à l'hôpital", a expliqué M. Rutte lors d'une conférence de presse. "C'est actuellement l'inquiétante réalité, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas renoncer aux mesures en place".