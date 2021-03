Quand les enseignants, non prioritaires, pourront-ils être vaccinés? Les explications de la ministre wallonne de la Santé

La ministre wallonne de la Santé Christie Morreale était l'invitée du RTL INFO 19H ce mardi soir. Elle a répondu aux questions de Caroline Fontenoy à propos de la vaccination.

Caroline Fontenoy: Etes-vous opposée à la vaccination, en priorité, des enseignants ?

Christie Morreale: "Je ne suis pas opposée. Le conseil supérieur de la santé a dit que les personnes à vacciner en priorité, ce sont les personnes âgées et les personnes malades. Dans les hôpitaux, alors qu’on a un pic de l’épidémie, ce sont ces personnes qui doivent être vaccinées en extrême priorité. Il y a 640.000 personnes de plus de 65 ans en Wallonie, 250.000 qui ont des maladies et moins de 65 ans. Ces personnes-là doivent être vaccinées. C’est une course contre la montre. Les vaccins qui sont là en Wallonie vont servir principalement pour cette population-là. Et si dans ces centres de vaccination, on se retrouvait avec quelques doses excédentaires, on les donnerait aux personnes à risque, aux plus âgés et à ceux qui ont des maladies, et potentiellement à des soignants."

Caroline Fontenoy: Les centres nous disent que les personnes prioritaires que vous identifiez ne sont pas joignables, ils n’ont pas les coordonnées. Pour ne pas perdre ces doses, elles sont données par exemple à des enseignants de plus de 45 ans. En quoi est-ce un problème ?

Christie Morreale: "La première semaine, j’avais donné 2 consignes aux centres de vaccination qui ont fait un travail remarquable en vaccinant plus de 100.000 personnes en une semaine. Aujourd’hui, au sein de l’Union européenne, la Belgique est en haut de l’échelle. Deuxièmement, je leur ai demandé de ne laisser aucune dose de côté. On a connu une semaine instable avec le vaccin Astrazeneca et une méfiance de la population pendant quelques jours, même si une grande majorité à continuer à se faire vacciner. Les centres ont trouvé des solutions, ils ont été créatifs et ils ont bien fait. Notre responsabilité est d’organiser la vaccination pour les autres millions de personnes qui restent à vacciner. On essaye d’organiser une méthode. La semaine prochaine, on va certainement mettre en place une liste unique des volontaires à la vaccination où les gens pourront s’inscrire mais où on appellera prioritairement les personnes des groupes cibles et donc des personnes âgées avec comorbidités."

Caroline Fontenoy: Quand les enseignants pourront-ils être vaccinés?

Christie Morreale: "Cela dépend des livraisons. Malheureusement, cette semaine, on n'a que 100.000 vaccins. La semaine prochaine, on en annonce 130.000 en Wallonie. On vaccine aussi vite qu’on reçoit des vaccins. On fonctionne à flux tendu. Si on arrive à avoir plus de 200 ou 300.000 vaccins, nous vaccinerons de manière plus intensive et nous pourrons envisager la suite des opérations. A ce stade, la priorité, ce sont nos plus fragiles."

Caroline Fontenoy: Y-a-t-il beaucoup de retard sur le calendrier de livraison ?

Christie Morreale: "Nous avons eu une grosse déception avec Astrazeneca qui devait nous livrer 700.000 vaccins et on en a 500.000. Ce qui conduit par exemple des centres de vaccination à devoir aujourd’hui fermer, faute de doses qui sont incertaines. On aimerait avoir 200.000 vaccins par semaine pour pouvoir soutenir le rythme et en 3 semaines vacciner toutes les personnes de plus de 65 ans et une semaine de plus pour toutes les personnes qui ont des pathologies qui les rendent fragiles."