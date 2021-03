Une nouvelle tuerie de masse aux Etats-Unis fait 10 morts: ce que l'on sait du tireur âgé de 21 ans

Le visage poupin d'Ahmad Alissa, 21 ans, sur une photo non datée diffusée mardi par la police, contraste avec les images de son arrestation, où l'auteur présumé de la fusillade meurtrière dans le Colorado apparaît la jambe ensanglantée, pieds nus, encadré par deux policiers. Voici ce que l'on sait de lui.

Mobile encore inconnu



Ahmad Alissa, arrêté lundi après-midi et suspecté d'avoir ouvert le feu dans un supermarché de Boulder, a été blessé à la jambe lors d'un "échange de tirs" et emmené à l'hôpital, a précisé mardi Maris Herold, cheffe de la police de la ville, ajoutant que son état était désormais "stable".



Il a été incarcéré mardi en début d'après-midi, selon la prison du comté de Boulder.



M. Alissa a été inculpé de 10 meurtres, mais son mobile reste inconnu. Selon des médias américains, il était équipé d'un fusil d'assaut AR-15, une arme souvent utilisée dans des tueries.



D'autres armes auraient été retrouvées à son domicile, d'après CNN.



Fan d'arts martiaux et d'informatique



Résident d'une banlieue de Denver, ville voisine de Boulder, Ahmad Alissa a "passé la majeure partie de sa vie aux Etats-Unis", d'après la police.



Selon des médias américains, citant un compte Facebook à son nom, non authentifié et depuis supprimé, Ahmad Alissa est né en Syrie en 1999, avant d'arriver aux Etats-Unis en 2002.



L'utilisateur du compte se décrivait comme un fan d'arts martiaux et de lutte, étudiant l'ingénierie informatique dans une université locale.



Parmi ses nombreuses publications, Ahmad Alissa avait notamment partagé des préceptes musulmans, des critiques de Trump, et quelques messages homophobes.



Paranoïaque et "brimé" au lycée



Se disant "vraiment désolé" pour les victimes, son frère, interviewé par le Daily Beast, a dressé le portrait d'un jeune homme "paranoïaque" et "asocial".



"Alors qu'il déjeunait au restaurant avec ma soeur, il a dit +il y a des gens sur le parking, ils me cherchent+. Elle est sortie, et il n'y avait personne. Nous ne savions pas ce qui se passait dans sa tête", a-t-il affirmé.



Au lycée, il avait la sensation "d'être poursuivi, que quelqu'un était derrière lui, que quelqu'un le cherchait", a-t-il ajouté.



Dans des publications du compte Facebook au nom d'Ahmad Alissa, repris par Newsweek, l'auteur dit croire que son téléphone a été "piraté" "par son ancienne école", et par des "personnes racistes et islamophobes".



Le frère d'Ahmad Alissa a dit ne pas croire qu'il ait commis cet acte pour un motif politique, mais plutôt à cause "d'une maladie mentale".



Auparavant "sociable", le tireur présumé aurait changé de comportement après avoir été "brimé" au lycée.



Antécédents de violence



C'est aussi à la période du lycée que remontent ses premiers antécédents judiciaires. D'après la télévision locale KDVR, Ahmad Alissa a été arrêté en 2017, après avoir frappé à la tête un de ses camarades de classe.



Pour justifier son acte, M. Alissa, alors âgé de 18 ans, aurait affirmé que la victime s'était "moqué de lui" et lui aurait adressé "des insultes racistes dans les semaines précédentes".



En 2018, toujours selon KDVR, M. Alissa a plaidé coupable d'agression dans le cadre de cette affaire.