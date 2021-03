Météo: superbe aujourd'hui, bof bof ce week-end, DOUCEUR début de semaine prochaine

Aujourd'hui, la journée débutera avec beaucoup de soleil sur l'ensemble des régions. En cours d'après-midi, des nuages cumuliformes se développeront essentiellement sur le centre et l'ouest, mais le temps restera sec et lumineux. Il y aura également davantage de nuages élevés. Les maxima évolueront entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 14 ou 15 degrés sur la partie centrale du pays.

Jeudi, la nébulosité sera d’abord abondante avec quelques pluies intermittentes. En cours d’après-midi, des éclaircies se partageront le ciel avec des périodes nuageuses, localement accompagnées d'une faible averse. Le littoral profitera rapidement d'un temps sec et lumineux. Les maxima seront compris entre 8 ou 9 degrés en haute Ardenne et par endroits 13 degrés dans l’ouest, sous un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest.

Vendredi à l'aube, de mauvaises visibilités sont à craindre sur le relief. En journée, des champs nuageux alterneront avec des éclaircies. L'après-midi, le ciel se couvrira sur l'ouest, à l'approche d'une zone de pluie qui traversera notre pays en soirée et la nuit suivante. Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés. Le vent de sud à sud-ouest se renforcera pour devenir modéré à par endroits assez fort, et fort au littoral, avec des rafales de 40 à 60 km/h.

Samedi, le ciel sera partiellement nuageux avec quelques averses. Les maxima se situeront entre 4 et 9 degrés. Le vent d'ouest-sud-ouest sera modéré à assez fort, et parfois même fort à la côte, avec des pointes qui approcheront par endroits les 70 km/h.

Dimanche, le temps restera sec avec des éclaircies et des champs nuageux. Les maxima seront compris entre 8 et 13 degrés, sous un vent modéré à localement assez fort de sud-ouest.

Lundi, la journée commencera avec un ciel voilé par des nuages d'altitude. Plus tard, davantage de nuages occuperont la partie nord-ouest du pays, éventuellement accompagnés de quelques gouttes. La douceur sera au rendez-vous avec des valeurs maximales comprises entre 13 et 17 degrés. Comme la veille, le vent de sud-ouest sera encore assez sensible, modéré à localement assez fort.

Mardi, le temps sera sec et un peu plus calme, avec de belles périodes ensoleillées. Il fera encore assez doux avec des maxima de 14 à 18 degrés.