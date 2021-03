Les élèves de 5e et 6e primaire, masqués en classe depuis ce mercredi: "Ça me gêne pour parler"

Un nouveau changement s'applique dès aujourd’hui dans les écoles : le port du masque obligatoire pour les élèves de 5ème et 6ème primaire.

"C’est gênant. Moi, je n’aime pas trop, en plus on ne respire pas très bien avec", lance Elisa. La fillette a 11 ans et porter le masque en permanence en classe sera difficile pour elle : "Je ne trouve pas ça vraiment angoissant mais je n’aime pas, ça me gêne. En plus quand on mange on l’enlève, donc j’ai l’impression que ça ne sert un peu à rien".

Une barrière pour détecter les difficultés de compréhension

Le masque risque d’être une véritable barrière à l’apprentissage. "On ne sait pas voir si l’enfant ne comprend pas sur son visage. C’est une barrière pour détecter cette difficulté mais aussi au niveau du langage oral de l’enfant", explique Christophe, professeur en 5ème et 6ème primaire à l’école Libre de Robermont sur les hauteurs de Liège.

Une nouvelle adaptation

Alec s’en est déjà rendu compte. Il porte le masque en classe depuis le début de la semaine : "J’ai commencé lundi, pour voir qu’est-ce que ça faisait et j’ai vu que ça me gênait beaucoup pour parler".

Certains enfants risquent aussi de ne pas supporter le masque toute une journée. Martine Guillon, enseignante, précise qu’il y a toujours "l’option d’éventuellement pouvoir sortir un petit peu 5 minutes prendre un peu l’air et respirer sans les masques. Evidemment, on ne pourra pas faire ça toutes les heures de la journée".

Les élèves, comme leurs professeurs, vont une nouvelle fois devoir s’adapter.