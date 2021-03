Le confinement inspire: Jérôme, barbier de Jodoigne, fait aussi salon de thé (vidéo)

Un concept original va être lancé à Jodoigne : un barbier proposera des dégustations de thés et cafés dans son salon. Une double activité dans un même lieu.

Pour Jérôme, coiffeur depuis 9 ans, c'est un rêve qui se concrétise. Il a profité du confinement pour se diversifier. La vente de thés et cafés en vrac démarre le 1er avril. Le salon de dégustation début mai, si la reprise de l'horeca se confirme.

Jérôme Gaspard est barbier depuis 9 ans dans le centre de Jodoigne. Il a profité du confinement pour transformer son salon de coiffure, en salon de thé et café.

L'espace esthétique est situé dans l'arrière-boutique. Le coin dégustation et vente en vrac de thés et cafés se fait à l'avant. Un concept qu'il avait en projet depuis longtemps, la crise sanitaire lui a permis de franchir le pas.

Rebondir face à la crise

A Jodoigne ce commerce mixte est nouveau. Jérôme espère qu'il répondra à une demande. Il souhaite attirer une nouvelle clientèle dans son salon. Un vrai défi pour ce jeune de 32 ans qui a préféré rebondir face à la crise plutôt que de se lamenter sur son sort.

L'activité de coiffure a repris depuis quelques semaines. Il espère ouvrir son salon de dégustation dès le 1er mai, si la situation sanitaire le permet.