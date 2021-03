Nouvelle mesure anti-Covid: les magasins non-essentiels seulement sur rendez-vous

Les magasins non-essentiels à partir de ce samedi et pour 4 semaines jusqu'au 26 avril restent ouverts mais on ne pourra y aller que sur rendez-vous, seul ou avec une seule personne de son ménage. "C’est une manière de travailler applicable aux Pays-Bas depuis quelques mois donc il n’y aura plus de fun shopping en groupe", a justifié le Premier ministre Alexander De Croo. Le but est ici d’éviter les attroupements dans des centres commerciaux bondés. A noter que les grandes surfaces non-essentielles comme les magasins de meubles par exemple seront limités à 50 clients maximum à la fois à l'intérieur.