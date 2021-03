Elio Di Rupo: "Nous allons insister auprès des firmes pharmaceutiques pour vacciner encore plus massivement"

Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, a dit comprendre "la fatigue et ras-le-bol des citoyens", à l’issue du Comité de concertation. Cela fait un an que nous nous battons contre ce virus.

"La situation pourrait être catastrophique pas uniquement pour les personnes infectées par le covid, mais aussi pour les autres malades", a rappelé Elio Di Rupo.

L’objectif reste de sortir de la situation le plus rapidement possible : "On espère retrouver le sourire après ces quatre semaines".

Elio Di Rupo a également affirmé que "les gouvernements allaient insister auprès des firmes pharmaceutiques, pour que les vaccins soient disponibles pour vacciner encore plus massivement… afin de retrouver une vie plus apaisée qu’actuellement."