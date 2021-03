Nouvelles mesures anti-Covid: les Belges rencontrés en rue résignés

Laxmi Lota et Catherine Vanzeveren sont allées demander aux Bruxellois ce matin comment ils réagissaient aux nouvelles mesures annoncées à l'issue du comité de concertation. Un mot ressort : résignation.

La population était plutôt résignée ce matin.

"Pour la famille c'est difficile de ne pas pouvoir voir les petits-enfants. Mais il faudra s'y soumettre", expliquait un homme d'âge mûr.

"Moi je préfère qu'on prenne des mesures strictes maintenant de manière à ce qu'après on puisse commencer tout doucement à se libérer parce que la situation actuelle est vraiment désagréable", ajoutait un autre.

"Je ne comprends plus grand-chose aux règles parce qu'il y en a toujours des nouvelles, mais s'il faut continuer comme ça c'est comme ça. J'espère que ça s'arrangera quand même", déclarait un jeune homme.

"On n'est jamais prêt à se reconfiner une troisième fois mais si on doit on va le faire", estimait une dame.

"On n'a pas le choix", résumait un autre jeune homme.

"Pendant trois semaines, si c'est une nécessité je suis prête à sacrifier", s'engageait une dame.

"Franchement ce qui est le plus lourd c'est vraiment cet inconnu, cette incertitude", sur les prochaines mesures, expliquait un homme.

"Ce qui permettrait de pouvoir accepter toutes ces mesures et ces nouvelles mesures, c'est qu'on ait une date butoir, un but, une fin de quelque chose", estimait une dame.

Pour les élèves, ça devient de plus en plus pénible. "On est confinés une semaine sur deux et j'arrive beaucoup moins à me concentrer quand on est confiné et que par exemple qu'on a cours de math. On ne peut pas trop poser de questions parce qu'on a cours en live", expliquait un jeune homme.