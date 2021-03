Les enseignants, bientôt vaccinés prioritairement? Les ministres de la Santé envisagent la possibilité

Les professeurs vont-ils devenir prioritaires dans la campagne de vaccination? En commission interministérielle, les ministres de la Santé ont chargé le conseil supérieur de la santé (CSS) d’étudier l’opportunité de vacciner en priorité certaines professions, comme les enseignants. Cette information avait été révélée par le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke lors du Comité de Concertation de ce mercredi 24 mars 2021.

Cela fait des mois que le personnel des établissements scolaires exige d'être vacciné prioritairement. Cette nuit, un communiqué de presse du syndicat CGSP-Enseignement avait été publié. Il dénonçait un mépris à l'égard des enseignants et du personnel des écoles. "La CGSP-Enseignement constate que le mépris des autorités politiques à l'égard des personnels de l'enseignement en temps de pandémie prend une ampleur absolument dramatique alors que les écoles viennent d'être reconnues par le gouvernement fédéral comme étant des foyers de contamination importants", pouvait-on lire dans un communiqué. "Les demandes que nous avons maintes fois formulées auprès des gouvernements dans le but de permettre aux enseignants d'exercer dans la plus grande sécurité possible se sont, depuis le depuis de cette crise sanitaire, heurtées à un refus catégorique ou à un renvoi de responsabilités entre Fédération Wallonie-Bruxelles et Pouvoirs Organisateurs et les récents discours culpabilisateurs tenus par nos ministres font que nous avons atteint un point de non-retour", expliquaient les enseignants, avant de formuler 4 demandes:

- que l'employeur fournisse les équipements de protection individuelle (masques, gel hydroalcoolique, plexiglass, etc.) "comme il est légalement tenu de le faire"

- de disposer de locaux conformes aux prescrits sanitaires

- de faire usage de tests rapides au sein des écoles

- d'accorder aux personnels de l'enseignement un accès prioritaire à la vaccination.

La CGSP-Enseignement réagit en organisant un arrêt de travail en première heure ce jeudi 25 mars. "Si les autorités politiques s'obstinent à ne pas prendre leurs responsabilités et à maintenir les personnels de l'enseignement dans cette situation d'insécurité, un préavis de grève couvrant l'ensemble de nos affiliés sera déposé pour la journée du mardi 30 mars", conclut le communiqué.