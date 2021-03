Nouvelles mesures anti-Covid: les activités sportives et stages pour jeunes sont-ils maintenus?

A l’issue du comité de concertation de ce mercredi, les autorités ont annoncé un durcissement des restrictions dans les commerces et les écoles pour essayer de "surmonter la troisième vague" de la pandémie de coronavirus, sur fond de nette hausse des chiffres.

Suite à ce nouveau comité de concertation, vous êtes nombreux à nous envoyer des questions via notre bouton orange Alertez-nous, notamment concernant les activités sportives pour jeunes. "Suite aux nouvelles mesures on ne parle pas des activités sportives pour les jeunes. Sont-elles toujours maintenues et dans quelles conditions ?", demande ainsi Marjorie. "Les matchs de foot jeunes sont-ils autorisés dans quelle tranche d'âge?", questionne Louis.