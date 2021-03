Ne pouvant faire de télétravail, ces parents exigent une solution de garde pour leurs enfants: "Mon fils de 7 ans ne peut pas rester seul, j'en fais quoi?"

Certains ne comprennent pas les nouvelles mesures énoncées par le Premier ministre, Alexander De Croo. D'autres, doutent que la situation s'améliore dans un mois. Et pour les parents, c'est à nouveau la débrouille, raison pour laquelle ils exigent des solutions de garde.

Le Premier ministre a annoncé une mise sous cloche de la Belgique pendant 4 semaines. Selon lui, la situation sera favorable à l'issue de l'application de ces mesures. Mais certains se retrouvent devant des situations ingérables. Ils demandent que des solutions de garde leur soient proposées. C'est le cas d'Isabelle qui travaille dans un secteur où le télétravail est impossible, tout comme le père de ses enfants. "Mon grand est en 2eme primaire, il a 7 ans, il ne peut pas rester seul à la maison, explique-t-elle via le bouton orange Alertez-nous. On en fait quoi? Je suis dans les soins de santé ou il y a déjà beaucoup d'absences. Mon employeur peut-il me refuser le chômage corona? Je suis perdue et à bout".

Cette demande est appuyée par les grands-parents qui, bien souvent, sont sollicités pour garder les enfants, alors qu'ils sont à risques. "Qu’ils réfléchissent deux fois tous ces malins!, critique Jeanine. Qui va garder les enfants? Et bien oui mamie et papy qui sont dans la catégorie à risques et pas encore vaccinés".