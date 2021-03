Prévisions météo: pas de bonne nouvelle...

Samedi, des courants maritimes plus frais et instables envahiront notre pays. On attend des averses, plus fréquentes sur le centre et l'est et éventuellement accompagnées de coups de tonnerre et de grésil. En haute Ardenne, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal. Sur l'ouest, le temps sera plus sec. Les averses seront entrecoupées d'éclaircies parfois larges. Les maxima varieront entre 4 et 10 degrés. Le vent sera modéré à assez fort d'ouest à sud-ouest avec des pointes de 60 km/h.