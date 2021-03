La ministre Caroline Désir priée de fermer écoles MATERNELLES également: une réunion a lieu ce midi

Les nouvelles mesures annoncées mercredi à l'issue du comité de concertation touchent notamment les écoles et les décisions font pas mal de remous au sein des syndicats et dans les établissements, notamment parce que les écoles maternelles resteront ouvertes. Les syndicats et les enseignants se demandent pourquoi maintenir les maternelles ouvertes alors que les autres niveaux ferment. Ils demandent à la ministre Caroline Désir d'aller plus loin que les décisions du comité de concertation et d'imposer la fermeture des maternelles.

Les écoles primaires et secondaires elles seront bel et bien fermées dès la semaine prochaine, avec maintien du distanciel à partir de la troisième secondaire seulement. Pour les autres, les cours seront suspendus.

Nouvelle réunion ce midi

Une nouvelle réunion est prévue ce midi entre le secteur de l'enseignement, Caroline Désir et le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre Yves Jeholet.

Arrêt de travail observé ce matin

A noter que ce matin, les syndicats de l'enseignement avaient prévu, préalablement à l'annonce des nouvelles mesures, une interruption de travail et qu'il est observé dans plusieurs écoles. C'est ce qui nous revient de messages envoyés grâce au bouton orange Alertez-nous. Il s'agit d'une action en front commun, qui consistera à ne pas donner cours lors de la première heure, selon Joseph Thonon, président de la CGSP enseignement. "L'objectif est de montrer notre mécontentement par rapport aux conditions de travail dans lesquelles nous sommes contraints de donner cours", précise le syndicaliste du service public. "Le manque de matériel, l'absence de plexiglass, pas de masque fourni..." Parmi les revendications, la vaccination prioritaire est également toujours d'actualité.