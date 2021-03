La fonction Tap&Pay disparait de l'application Bancontact/Payconiq: pourquoi ?

Seulement 0,3% des 125 millions de paiements mobiles (un record) effectués en 2020 l'ont été via la fonction Tap&Pay contenue au sein de l'application Bancontact/Payconiq. Pour notre témoin, cependant, cette fonction est essentielle durant la crise sanitaire que nous connaissons actuellement. L'entreprise justifie son retrait à cause de la faible utilisation, mais pas uniquement.

Une des conséquences de l'épidémie de coronavirus est le changement assez radical constaté dans notre manière de… payer nos achats. Le paiement sans contact existe depuis quelques années, mais vu que l'on évite désormais de toucher quoi que ce soit, dès que c'est possible, son usage a explosé en 2020, passant à 442 millions (+283%)

Si Olivier a contacté la rédaction de RTL INFO via le bouton orange Alertez-nous, c'est pour faire part de son incompréhension face à ce qui est un 'pas en arrière' au niveau des paiements sans contact. "En pleine pandémie, Bancontact décide de supprimer le paiement sans contact de leur application mobile Android d'ici la fin du mois", nous a-t-il écrit.

Pour payer avec son téléphone

Soyons clair, on parle bien d'une option qui se trouvait au sein de l'application Bancontact/Payconiq sur les smartphones Android. Une application à laquelle les utilisateurs peuvent lier leur carte de banque (les cartes de type Maestro en Belgique, par exemple), afin d'effectuer des paiements. Il s'agit principalement de paiements entre particuliers, entre amis (via le scan d'un code QR) mais il est également possible de s'en servir dans un commerce.

Dans ce derniers cas, il est possible également de payer via un code QR généré par le commerçant. Mais il existait une autre option, baptisée Tap&Pay. Cette fonction Tap&Pay transformait votre smartphone en carte de banque, car via sa puce NFC (communication en champ proche), elle en imitait le signal au niveau du terminal de paiement sans fil, via l'application Bancontact/Payconiq.

Une option qu'Olivier appréciait particulièrement. "J'utilisais Tap&Pay pour tous les paiements ou c'était possible. Donc environ deux fois par semaine en temps normal". Pourquoi payer avec un téléphone et non sa carte de banque ? "Pour l'hygiène: lors d'un paiement avec téléphone, on ne doit jamais toucher le terminal de paiement. Si on dépasse le montant autorisé sans code, on est alors invité à introduire le code PIN sur le téléphone, et non sur le terminal. De plus, avec la carte, on est obligé de toucher le terminal dès qu'on dépasse 50€ ou qu'on a réalisé 3 paiements sans code. Et rares sont les magasins qui désinfectent le terminal entre chaque client".

Notre témoin de 39 ans, habitant Drogenbos, vante aussi la "sécurité contre la fraude" de Tap&Pay. "La fonction de paiement sans contact d'un téléphone Android n'est active qu'après avoir déverrouillé le téléphone et non en permanence comme c'est le cas sur une carte bancaire", explique-t-il. Il est effectivement conseillé de conserver sa carte de banque dans un étui anti RFID, qui empêchera la puce de la carte d'émettre son signal au cas où un escroc, équipé d'un terminal de paiement sans fil, viendrait le frotter à votre poche ou votre portefeuille. Il a fait savoir sa déception dans la section commentaire de l'application :

Pourquoi la fonction disparait-elle ?

Nous avons demandé à Bancontact les raisons d'un tel choix. "La fonction disparait car elle est très peu utilisée", nous a confié Lotta de Meulenaere, responsable de la communication. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: "Seulement 5,5% des utilisateurs Android ont utilisé la fonction Tap&Pay en 2020. Et comme cette fonction n'existait pas sur les iPhone, sur le total des utilisateurs de l'application, c'est encore moins".

Les paiements mobiles (donc avec l'application Bancontact/Payconiq directement, ou celles des banques qui intègrent les solutions Bancontact ou Payconiq) ont pourtant explosé en 2020: 125 millions, une hausse de 88% par rapport à 2019. Mais seulement 0,3% des 125 millions paiements mobiles sont issus de la fonction Tap&Pay.

Et vu que "cette fonction utilisant la puce NFC du smartphone provoquait quelques instabilités au sein de l'application", Bancontact/Payconiq a décidé de la retirer de l'application.

Bientôt une solution ?

L'entreprise souligne néanmoins qu'elle "se penche actuellement sur une alternative" qui fonctionnerait autant sur les smartphones Android que sur les iPhone.

Olivier pourrait donc prochainement retrouver cette fonction qu'il apprécie tant. En attendant, il doit ressortir sa carte de banque pour payer dans tous les commerces qui ne proposent 'que' Bancontact: "Je n'ai pas d'alternative". Il pourrait utiliser Google Pay, une fonction bien intégrée dans Android et qui propose plus ou moins la même chose que le Tap&Pay de Bancontact. "Mais ma banque, Keytrade, n'est pas encore compatible Google Pay pour les cartes de débit".