Vacances de Pâques: voici quelques idées de balades à faire dans le Brabant wallon

Invitée du RTLINFO Bienvenue, Nathalie Demain, guide touristique, nous donne quelques idées de balades à faire pendant le confinement et les vacances de Pâques.

Nos loisirs vont être assez limités dans les prochaines semaines nous avons donc décidé de vous proposer quelques idées de balades et de promenade pour découvrir des lieux qui sont parfois proches de chez vous. Quelle balade peut-on faire dans la province du Brabant wallon qui s'étend de Tubize à Jodoigne?

Nathalie Demain: Le livre ici n'est qu'une petite partie de ce qu' on peut trouver. J' ai voulu cibler en tout cas au niveau de ces deux livres, le centre du Brabant wallon (...) Au centre du Brabant wallon,

Olivier Schoonjans: Ce ne sont pas des ballades classiques parce que c' est vrai que sur les sites des offices de tourisme on trouve pas mal d'itinéraires. Ce que vous proposez c'est autre chose. En quoi c'est différent?

Nathalie Demain: Mais en fait c'est un petit peu insolite. C'est un petit peu plus discret. Je vais rechercher des petits sentiers perdus: le petit sentier au bord de l'eau. J'essaie d' éviter au maximum les grands chemins ou marcher sur des routes asphaltées, le bruit. Il y en a évidemment toujours un peu mais j' essaye vraiment d' aller chercher la discrétion ou qu' on puisse aller vraiment se ressourcer dans la nature.

Olivier Schoonjans: Comment faites-vous pour trouver l'itinéraire de balades qui n'est pas balisé ou les sentiers pas très classiques?

Nathalie Demain: Je connais très très bien la région. Je la parcoure depuis que je suis gosse. Je l'ai parcourue à pied, à cheval, en VTT. Donc les sentiers, je les connais et puis c'est vrai qu'au moment où j'écris les randos, je n'hésite pas à les faire, à les refaire à les rechanger. Je les fais dans un sens, et dans un autre un autre jour en allant voir: "Ah tiens, je n'ai pas vu cet endroit-là donc je retourne. Et cela prend du temps.

Olivier Schoonjans: C'est quoi pour vous une balade réussie, un itinéraire de promenade qui est qui est efficace, qui fonctionne, qui fait plaisir?

Nathalie Demain: Alors pour moi, c'est quant à moment j'ai déposé mon sac à dos et je me suis dit que c'était quand même vachement beau. Au niveau des gens qui ont mon bouquin, mon plus grand plaisir, ça c'est vraiment pour moi, c'est toute la valeur ajoutée du travail que je fais, c'est quand je vois des gens que je leur dis: "Tiens ça vous plaît" et je ne leur dis pas qui je suis, et c'est où ils me disent que c'est vraiment bien et là je leur dis que c'est moi qui l'ai écrit...

Olivier Schoonjans: Mais quand vous dites, quand on dépose son sac, que c'était beau, c'était bien. C'était pourtant pas des lieux extraordinaires...Mais qu'est ce que vous trouvez beau?

Nathalie Demain: Le bruit de l'eau que vous avez suivi pendant un certain temps. Le bruit des feuilles dans dans les arbres. Un oiseau qui chante en marchant, un lièvre. Le fait que vous avez pu marcher sans personne pendant 20 minutes.(..) Il faut prendre le temps de s'arrêter, de profiter, le temps que vous avez envie, que vous avez besoin.

Olivier Schoonjans: Donnez nous envie. On va prendre un exemple: je suis pas un pro des balades. Je veux sortir un peu les enfants mais pas faire des balades qui durent toute une après-midi. Qu'est ce que vous me proposez?

Nathalie Demain: Une balade de Castors à Tangissart. Vous arrivez à portée de l'église. Vous allez longer le petit ruisseau. Dans un premier temps, vous vous dites que c'est un ruisseau comme les autres sauf qu'il est très beau et puis, d'un coup, vous arrivez à un endroit où les castors ont envahi la région. C'est devenu de grands macérages. Les enfants vont bien s'amuser.

Nathalie demain propose aussi 3 itinéraires de balades pour les randonneurs expérimentés.