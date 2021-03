Les limites de l’utilisation du certificat sanitaire pour voyager débattues par l’Union européenne

La vaccination en Europe est au centre d’un sommet européen qui vient de débuter à Bruxelles. Le fameux certificat sanitaire pour cet été y est abordé aujourd’hui. Et si les pays sont globalement d’accord pour le mettre en place, reste à savoir quelles données seront utilisées dans quel but.

Ce certificat devrait être validé cet après-midi. Un QR code avec 3 éléments clés : les résultats des tests PCR, le taux d’anticorps si on a été en présence du virus et aussi si on a été vacciné.

Le problème, c’est qu’est-ce qu’on va faire exactement de ce certificat sanitaire ? Chacun pourra un peu faire ce qu’il veut. Et la Grèce a déjà donné un premier exemple. Elle a expliqué qu’effectivement des touristes pourraient venir cet été sur son territoire sans passer par une quarantaine mais seulement s’ils étaient vaccinés.

Ça veut dire que ce certificat sanitaire pourrait être d’un côté l’occasion de se déplacer largement en Europe mais aussi d’être privé de tourisme cet été. Donc il faudra voir comment cela fonctionne. Et d’où la nécessité de vacciner au maximum avant juillet.