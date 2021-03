80 policiers mobilisés dans une vaste opération à travers le pays: des milliers de plants de cannabis découverts

La Police judiciaire fédérale annonce avoir démantelé plusieurs plantations de cannabis. Dix personnes ont été arrêtées. Les policiers sont intervenus dans plusieurs communes de Belgique, notamment La Louvière, Philippeville, Gerpinnes ou encore Alost.

La Police judiciaire fédérale (PJF) annonce ce vendredi que sa section namuroise a démantelé une organisation criminelle. Celle-ci était active dans les plantations de cannabis.

D'après le communiqué de la police, tout commence à la fin de l’année 2020. Différentes vérifications techniques et policières permettent à la police judiciaire fédérale de Namur de lever les doutes sur une potentielle plantation de cannabis à Philippeville. "Le bâtiment, une maison quatre façades, abritait vraisemblablement plusieurs chambres de culture", indique la police dans son communiqué. A la tête de cette exploitation se cachent plusieurs familles albanophones de la région bruxelloise, mais aussi d’Alost et d’Erpe-Mere.

Ces organisations criminelles ne s'arrêtent pas seulement à Philippeville. L’enquête permet de localiser quatre autres lieux de plantations à Gerpinnes, Braine-le-Comte, La Louvière et Grimbergen.

Des dizaines de policiers mobilisés

Toujours selon le communiqué de la police, l'enquête s'accélère au début de ce mois. Le 10 mars dernier, la zone de police de Germinait démantèle une plantation comptant 900 plants dans un immeuble à Gerpinnes.

Les dimanche 21 et lundi 22 mars derniers, une opération est déclenchée sur la décision du juge d’instruction. Elle mobilise plus de 80 policiers, dont 40 enquêteurs de la Police judiciaire fédérale de Namur, des membres de la PJF de Mons et de Halle-Vilvorde, de la zone de Montgomery, ainsi que les unités spéciales de la Police fédérale.

Lors de cette intervention, neuf perquisitions sont menées à Alost, Braine-le-Comte, Erpe-Mere, Etterbeek, Grimbergen, Jette, La Louvière, Quaregnon et Philippeville. Résultat des opérations: 10 personnes, hommes comme femmes, ont été interpellées, plusieurs kilos de cannabis et de cocaïne sont saisis et un total de 5.500 plants sont découverts.

Ce lundi 22 mars, les dix personnes interpellées ont été placées sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction et incarcérées.

D'après la police et le parquet du procureur du Roi de Namur, l’état de maturité des différentes plantations révèle un commerce continu de l'activité criminelle. "Le 'chiffre d’affaires' généré par une exploitation de 1.000 plants est habituellement estimé à 200.000 euros par récolte. A savoir qu’une plantation permet quatre récoltes sur base annuelle", précise le communiqué des autorités.