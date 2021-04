Si on est déjà malade, le vaccin Pfizer risque d’empirer la maladie? Faux

Dans une interview accordée à la Web TV d’extrême-droite TV Libertés, la généticienne Alexandra Henrion-Caude a déclaré ceci : "Lorsqu’on vaccine anti-coronavirus, on a un risque d’empirer la maladie."

Réponse : Faux

Ce qui est vrai, c’est qu’en règle générale, "il est déconseillé de vacciner durant l'infection. En fonction des pays, on recommande entre 15 et 80 jours entre l'infection naturelle symptomatique et la vaccination", explique Eric Muraille, maître de recherches au FNRS, biologiste et épidémiologiste attaché à l’Université Libre de Bruxelles. Car "le risque est d'augmenter la réponse inflammatoire". D’ailleurs, "pour certaines maladies respiratoires, cela a déjà été montré avec certains vaccins. Par exemple des vaccins à l'encontre du virus respiratoire syncytial humain", reconnait Laurent Gillet, professeur de vaccinologie à l’Université de Liège.

Mais cette réaction à un vaccin est extrêmement rare, comme le résumé Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus et Chef de service des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre de Bruxelles : "Ça ne court pas les rues et ça a fait l’objet d’une surveillance lors des essais cliniques" de Pfizer.

Aucune réaction d’aggravation de la maladie détectée

Le résultat de cette surveillance ? "Dans les essais vaccinaux réalisés contre la COVID-19, aucun n’a identifié cette réaction d’aggravation de la maladie associée à la vaccination", explique Benoit Muylkens, virologue à l’Université de Namur. Il est rejoint par Laurent Gillet : "Rien de tel n'a été montré pour les vaccins anti-SARS-CoV-2. Au contraire, les vaccins semblent très bons pour protéger de l'infection ou à tout le moins pour limiter les formes sévères de la maladie."

Ce qu’avance la généticienne ici est donc faux.

