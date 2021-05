L’interview de la généticienne française Alexandra Henrion-Caude que nous avons "fact checkée" a été donnée sur un plateau de télévision. Mais pas n’importe lequel : celui de TV Libertés (ou TVL), une web TV française d’extrême droite.

Elle a été lancée en 2014 par un ancien cadre du Front National : Martial Bild. Celui-ci a été une figure du parti d’extrême-droite français entre 1980 et 2008 avant de cofonder le "Parti de la France", une alternative au FN, en 2009. Il est aujourd’hui directeur de la rédaction de TV Libertés.

Son président ? Philippe Milliau, un ancien dirigeant du Bloc Identitaire jusqu’en 2012. Il s’agit d’un mouvement politique français également d’extrême-droite appelé aujourd’hui "Les Identitaires".

Une des figures de la chaine est le "pape" de la "réinformation" : Jean-Yves Le Gallou. Sous couvert de proposer une "alternative" aux médias traditionnels, ce concept diffuse des informations partisanes qui servent les thèses de l’extrême-droite, recourant parfois à la désinformation et diffusant des théories complotistes.

Ces responsables ne cachent pas leur orientation. Un simple parcours des thématiques abordées sur leur chaine Youtube permet de s’en rendre compte. Anti-Macron, anti-Bill Gates, pro-catholique, anti-homosexuels, pro-Raoult, anti-Islam, anti-gauche, etc. Ils ont même été jusqu’à regretter que Netflix ait choisi l’acteur Omar Sy pour incarner récemment un disciple d’Arsène Lupin dans une série à succès, en parlant de "blackwashing"...

C’est donc dans ce contexte qu’a eu lieu cette interview d’Alexandra Henrion-Caude. Et les invités de la chaine qui acceptent d’être présents sur leur plateau n’ignorent pas cette ligne éditoriale.

DROIT DE RÉPONSE

Dans un article publié le 13 avril 2021 sur le site www.rtl.be et intitulé « TV Libertés, une web TV d’extrême-droite qui ne s’en cache pas », RTL INFO associe TV Libertés, ainsi que son Directeur général, son Président et l’un de ses animateurs, à l’extrême droite et les qualifie notamment de « anti-Macron, anti-Bill Gates, pro-catholique, anti-homosexuels, pro-Raoult, anti-Islam, anti-gauche ».

Ces assertions comportent de nombreuses contre-vérités et portent atteinte à l’honneur de TV Libertés et de ses collaborateurs. En effet, TV Libertés récuse vivement l’utilisation faite à son encontre par M. Gaëtan Willemsen du terme péjoratif et partisan d’« extrême droite » et rappelle que son engagement en tant que média indépendant dans la défense de l’esprit français et de la civilisation européenne dépasse largement le cadre des étiquettes politiques.

Parmi l’ensemble de ces fausses assertions, TV Libertés conteste plus particulièrement la plus grossière d’entre-elles : le qualificatif de « anti-homosexuel ». La défense de la dignité humaine est en effet au cœur des combats menés par TV Libertés qui ne saurait tolérer pareille accusation diffamatoire. Les discriminations à l’encontre des homosexuels constituent en outre un délit, tant en France qu’en Belgique, pour lequel TV Libertés n’a jamais été mise en cause ni condamnée.