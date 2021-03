Christian Quesada est sorti de prison, selon un média français

Christian Quesada a purgé sa peine d'emprisonnement et a été libéré de la prison de Bourg-en-Bresse, indique ce jeudi soir le média français Le Progrès. Placé en détention provisoire et mis en examen en 2019, il a été condamné en avril 2020 à trois ans de prison ferme pour corruption de mineures et détention d'images pédopornographiques. D'après Le Progrès, il aurait bénéficié de remises de peine.

L'homme s'est fait connaître en gagnant à de nombreuses reprises l'émission Les 12 Coups de midi en 2016 et 2017. Il avait accumulé 800.000 euros de gains.