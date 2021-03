Filtrages dans les gares, contrôles renforcés aux frontières: voici comment les vacances de Pâques vont se dérouler

Annelies Verlinden était l'invitée de Fabrice Grosfilley ce vendredi. La ministre de l'Intérieur s'est exprimée sur les nouvelles mesures qui entrent en vigueur dès demain.

Elle explique que le travail de la police est difficile en cette période d'épidémie. "C'est dur de demander aux gens de respecter les mesures sanitaires, ce n'est pas agréable (...) on connaît très bien la raison pour laquelle on a les mesures. La police n'est pas là pour déranger ou ennuyer le monde, mais elle est là pour protéger les soins de santé", explique-t-elle.

"On va voir comment on va gérer la situation avec les nouvelles mesures qui vont entrer en vigueur demain", dit Annelies Verlinden. Elle ajoute que ce sont les autorités locales et la police vont travailler ensemble pour le déroulement de la situation.

Contrôles renforcés

La ministre de l'Intérieur a également détaillé comment la police allait contrôler les frontières pendant les vacances de Pâques. "On va avoir les contrôles, comme pendant les vacances de carnaval. Ca sera la même chose pour les vacances de Pâques", annonce-t-elle.

"Le comité de concertation et le Conseil des ministres ont approuvé un accord de coopération sur le respect des quarantaines et des testings. Les parlements des entités fédérées et le Parlement fédéral doivent juger, approuver et voter cet accord de coopération. Après cela, on va avoir un contrôle encore plus renforcé sur les quarantaines (au retour) et les testings", précise-t-elle.

Des filtrages auront lieu dans les gares et des systèmes de sms envoyés aux gens pour suivre et contrôler la capacité des trains seront mis en place. "Le nombre de sièges qui peuvent être occupés dans les trains est limité pendant les vacances de Pâques pour éviter qu'il y ait trop de monde dans les trains vers les lieux touristiques".

Y a-t-il assez de policiers pour effectuer tous ces contrôles ? "On ne peut pas avoir un policier à chaque coin de rue, mais la police est là pour maintenir l'ordre. Il ne faut pas avoir la crainte d'une amende, mais l'intention doit être qu'on respecte les mesures sanitaires, car ça aide tout le monde à réduire le nombre de contaminations".

Annelies Verlinden demande "à tout le monde" de respecter les instructions de la police et insiste sur le respect des mesures.