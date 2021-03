Béatrice, employée du service public, affirme que son patron REFUSE qu'elle fasse du télétravail: "Qu'ils regardent leur ministère avant d'interpeller les entreprises"

Le télétravail est une obligation, mais cette obligation n'est manifestement pas respectée partout... Vous êtes quelques-uns à l'avoir dénoncé via le bouton orange Alertez-nous. Le gouvernement ne cesse de répéter que le télétravail doit être mis en place là où c'est possible. Pourtant, certains travailleurs se désolent d'être obligés de se rendre au bureau.



Béatrice en fait partie. Cette dernière travaille à mi-temps dans le service public. Une fonction de bureau qu’elle pourrait tout à fait effectuer à domicile, selon elle. Mais, dit-elle, son employeur refuse. "Il dit que ce n'est pas possible alors que nous sommes équipés. Donc on pourrait télétravailler sans souci. On nous fait tout un cinéma là-dessus avec les ministres sur le fait qu'on va faire des contrôles, mais qu'ils regardent d'abord leur propre ministère avant d'interpeller les entreprises", lance l'employée du service public.



Même son de cloche venu de Stéphanie, qui, elle, travaille dans le secteur privé. "Rien n'a été mis en place pour le télétravail, absolument rien", affirme-t-elle.

"Ils sont une minorité absolue"



Face à ces réactions, nous avons contacté la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique. Son responsable de projet, Joris Vandersteene, estime que ces cas sont minoritaires. "Les employeurs qui ne suivent pas la règle sont une minorité absolue. Mais malheureusement, ce sont souvent ces histoires-là qui circulent plus vite, car on aime toujours mieux se focaliser sur le négatif que sur le positif. Et le positif est que la plupart des employeurs le suivent strictement", explique Joris Vandersteene.



La FEB précise que 34% des travailleurs sont chez eux à temps plein et 14% le sont à temps partiel.