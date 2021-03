Une infirmière en combinaison veille sur un bébé positif au Covid-19: la photo qui émeut l'Italie

Dans un hôpital de la petite ville italienne d'Ancône, une infirmière a promis de veiller sur un enfant infecté par le coronavirus.

Le petit garçon de la photo s'appelle Matteo Maurizio Pinto. Âgé de 7 mois, il est arrivé à l'hôpital pour un problème intestinal. Une fois sur place, il a été découvert que le bébé et sa maman étaient tous les deux positifs au Covid-19. Le bébé doit être opéré d'urgence, mais ni la maman, prénommée Roberta, ni son mari ne peuvent donc l'accompagner.

Un déchirement pour les parents qui ont pu compter sur le soutien de l'hôpital. En effet, après l'opération de leur enfant, ils ont reçu une photo le montrant dans son lit aux soins intensifs. À ses côtés, une infirmière en combinaison veille sur lui. L'hôpital écrit que c'est "l'une des infirmières les plus expérimentées de notre établissement". Cette dernière leur a aussi transmis un beau message: "Je m'occuperai de votre fils jusqu'à ce qu'il aille mieux, vous n'avez pas à vous inquiéter".

"Quand j'ai vu cette photo, c'est comme si je me réveillais d'un cauchemar, a confié la maman. Cette phrase me calmait quand j'étais en colère de ne pas pouvoir être avec Matteo". Depuis, le petit garçon, dont on a retiré un morceau de l'intestin, a pu quitter l'hôpital. Roberto a écrit une lettre pour remercier le personnel soignant.