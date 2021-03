Japon: la tentation des cerisiers face aux mises en garde sanitaires

Les habitants de Tokyo se sont pressés vendredi dans les parcs, temples et sanctuaires ou le long des rivières pour admirer les cerisiers en fleurs, spectacle annuel incontournable au Japon, où les autorités tentent cependant de restreindre les festivités en pleine pandémie.

La saison de "hanami" (littéralement "admirer les fleurs") est généralement l'occasion de se rassembler en groupe pour pique-niquer sous les dégradés du blanc au rose des arbres, des agapes souvent arrosées de bière ou de saké.

Malgré la levée de l'état d'urgence, qui était encore en vigueur sur le Grand Tokyo jusqu'en fin de semaine dernière pour tenter d'endiguer la progression du coronavirus, la gouverneure de la capitale Yuriko Koike a demandé aux habitants d'éviter de festoyer sous les cerisiers.

Si l'état d'urgence a permis dans un premier temps de faire baisser le nombre de cas d'infections, la moyenne quotidienne sur sept jours glissants remonte en effet depuis fin février.

Vendredi, 376 nouveaux cas ont été recensés à Tokyo, selon des chiffres officiels.

Comme l'an dernier, fêtes et animations de "hanami" ont été annulées à cause du coronavirus, et les zones des parcs où les ripailleurs étendent généralement leurs bâches et nappes de pique-niques, ont été entourées de banderoles appelant à "éviter les rassemblements".

"Nous craignons une soudaine augmentation des infections si davantage de gens sortent, ce qui est le cas chaque année avec hanami", a déclaré Norio Ohmagari, du Centre national du Japon pour la santé et la médecine.

Vendredi, le beau temps a cependant incité de nombreux Tokyoïtes à sortir pour photographier ou se photographier sous les cerisiers, ou s'offrir des sorties en barque sur les douves entourant le palais impérial.

Au parc d'Ueno, au nord-est de la capitale, où se pressent habituellement trois millions de personnes pendant la floraison des cerisiers, les visiteurs étaient cette année priés de regarder les pétales en marchant, dûment masqués.

Malgré une résurgence de la pandémie pendant l'hiver, le Japon a été relativement épargné comparé à beaucoup d'autres pays, avec environ 9.000 morts officiellement recensés depuis janvier 2020. Il a ainsi évité les mesures de confinement drastiques adoptées ailleurs.