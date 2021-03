Changement d'heure: qui a inventé ce rituel?

Ce week-end, on passe à l'heure d'été. Depuis 1977, ce rituel nous impose de modifier nos habitudes dans le but de faire des économies d'énergie. Mais d'où vient cette idée? Décryptage.

La Belgique passera à l'heure d'été dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars. Ainsi, à deux heures du matin dimanche, il sera en réalité trois heures. En d'autres termes, nous perdrons une heure de sommeil, mais la luminosité perdurera le soir.

C'est une directive de 2001 qui règle le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement. L'heure d'été et l'heure d'hiver sont cependant appliquées en Belgique depuis 1977.

Je fus fort étonné de voir ma chambre très éclairée

Il est difficile de donner avec certitude l'origine d'une telle mesure. Mais l'Histoire montre que Benjamin Franklin, écrivain et politique américain, fut le premier à remettre en question nos pendules. En 1784, il publie une lettre dans Le Journal de Paris dans laquelle il assure que la luminosité naturelle ne convient pas au train de vie des Parisiens. Il raconte qu'un jour de printemps, il a été réveillé vers 6h du matin par les rayons du soleil. "Je fus fort étonné de voir ma chambre très éclairée : endormi, j’imaginais d’abord qu’on y avait allumé une douzaine de lampes", écrit-il.

Dans le déroulé de cette missive, Benjamin Franklin, explique, calculs à l'appui, comment décaler les horaires en fonction des saisons permettrait de faire des économies d'énergie. Il assure que les Parisiens, s'éclairant encore à la bougie à l'époque, usent beaucoup de cire pour s'éclairer le soir. À l'inverse, le matin, ils se lèvent trop tard pour pouvoir profiter pleinement de la lumière du soleil. Son constat: durant les heures où le soleil éclaire le plus, les rues sont vides. La population n'étant pas encore réveillée.

Faire tirer un coup de canon dans chaque rue pour ouvrir les yeux des paresseux

L'homme propose alors d'imposer une taxe d'un Louis sur chaque foyer qui mettrait des volets sur son habitation afin de ne pas être perturbé par la lumière du soleil. Et de faire sonner toutes les cloches des églises au lever du soleil. "Et si cela n’est pas suffisant, faire tirer un coup de canon dans chaque rue pour ouvrir les yeux des paresseux sur leur véritable intérêt", précise-t-il.

À cette époque, le discours et les calculs savants de Benjamin Franklin ne trouvent pas vraiment écho. "Cette idée n'est pourtant pas encore très populaire à une époque où la société est encore très largement agricole et où l'heure 'utile' est celle du Soleil, qui varie de 50 minutes de l'est à l'ouest de la France", analyse le journal français Libération.

Il faudra donc attendre le 20e siècle pour que plusieurs pays européens décident d'ajuster leurs horloges. Avec ce but ultime: réaliser les économies d'énergie, qui tenaient tant à Benjamin Franklin.