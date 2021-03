Yves Van Laethem: "Même si vous êtes vacciné, vous devez respecter les mesures"

Ce vendredi, lors de la conférence de presse du centre de crise du coronavirus en Belgique, Yves Van Laethem s'est adressé aux personnes vaccinées qui deviennent de plus en plus importantes dans la population générale. "Actuellement, même si vous êtes vacciné, vous devez continuer à respecter les mêmes mesures", a-t-il insisté. "En effet, c'est vrai que vous courez très peu de risque au point de vue personnel de développer un covid sévère, mais il n'est pas exclu du tout, même pendant un temps court, d'être porteur du virus et servir de ricochet entre quelqu'un qui vous passe le virus" et une autre personne, poursuit le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

Yves Van Laethem précise que dans ce cas-là, le virus est présent durant quelques jours dans votre pharynx, dans vos voies respiratoires et vous pouvez le transmettre à quelqu'un d'autre qui n'aurait pas été vacciné ou pour lequel le vaccin n'aurait pas pris, car la personne est trop fragile.

Tant que les personnes appartenant aux groupes à risque qui souhaitent être vaccinées n'ont pas reçu leurs deux doses de vaccin, il est important de continuer à pratiquer les mesures: port du masque et distanciation sociale. "De même, si vous êtes un contact à haut risque, car une personne de votre entourage a été détectée comme étant positive au coronavirus, il faut continuer à appliquer les mesures de quarantaine", rappelle Yves Van Laethem.