Ouverture d'une exposition lumineuse et sonore dans une sphère de l'Atomium

(Belga) L'installation lumineuse et sonore ID#2021 - Symbol a été inaugurée vendredi dans l'une des sphères de l'Atomium. Cette exposition temporaire a été réalisée par le collectif d'artistes Visual System. Il s'agit de sa cinquième "carte blanche" donnée aux artistes dans ce lieu emblématique de Bruxelles.

Cette création numérique offre une expérience immersive aux visiteurs. Le parcours visuel et auditif propose une expérience hypnotique, qui fait résonner ce symbole du progrès et de la science né de l'Expo 58. Les sons et couleurs donnent une voix à l'édifice, le font parler. L'exposition se déroule en quatre étapes. Elle commence dès la montée de l'escalator, se poursuit par une déambulation dans un labyrinthe au premier étage avant de gagner le dôme supérieur et de se refermer sur une dernière volée d'escalier. Un chant enregistré, composé de vers qui se répètent et s'entremêlent à la manière d'un mantra, accompagne les pas des visiteurs, renforce l'expérience transcendante pour stimuler la communion et le dialogue avec le lieu. À la sortie, un making of raconte en photos et vidéos l'émergence du projet. L'accès à l'exposition est compris, sans frais supplémentaire, dans le ticket d'entrée de l'Atomium. Dans l'Atomium, le collectif Visual System avait déjà proposé "Poème numérique" en 2013, puis l'installation "Out of Control" en 2014, suivi du son et lumière "Talk" en 2016. Son installation "A Circular Journey" a été vue par plus de 600.000 personnes en 2018-2019. (Belga)