Vaccination contre le Covid-19 au Royaume-Uni: une 3e dose pour les plus de 70 ans? Le gouvernement l'envisage

Afin de mieux protéger la population contre les nouveaux variants de la Covid-19, le gouvernement britannique envisage de proposer une troisième dose. Dès septembre, les personnes de plus de 70 ans pourraient recevoir un tel "vaccin de rappel", a déclaré samedi le ministre en charge de la campagne de vaccination Nadhim Zahawi dans le Daily Telegraph. Le personnel soignant et certains patients à haut risque pourraient également en profiter.



M. Zahawi a par ailleurs indiqué s'attendre à ce que huit vaccins différents soient disponibles d'ici l'automne. En outre, des centres de vaccination "drive-in" ouvriront bientôt leurs portes, les personnes pourront s'y faire vacciner dans leur voiture. De cette manière, le ministre espère convaincre en particulier les jeunes de se faire vacciner une fois que ce sera leur tour. Le gouvernement britannique avait précédemment annoncé que tous les adultes recevraient au moins une dose d'un vaccin d'ici la fin du mois de juillet. Actuellement, quelque 30 millions de personnes au Royaume-Uni, soit plus de la moitié des adultes, ont reçu une première dose et plus de 3 millions de personnes une seconde.