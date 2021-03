Télétravail renforcé dès aujourd'hui: les entreprises devront fournir des informations aux autorités sur le nombre de télétravailleurs

Parmi les mesures anti-covid, il y a le renforcement et contrôle du télétravail : les employeurs devront dès aujourd'hui communiquer des informations précises chaque mois aux autorités, notamment sur le nombre d'employés qui ne peuvent pas travailler à domicile.

Quelque soit le nombre d'employés, qu'elle soit publique ou privée, chaque entreprise doit désormais renseigner à l'administration le nombre de personnes qui télétravaillent, et surtout, celles qui ne télétravaillent pas. Depuis aujourd'hui, un formulaire est en ligne sur le site internet de la sécurité sociale: c'est là que les informations doivent être encodées.

"Deux chiffres sont demandés: le nombre total de travailleurs par entreprise et le nombre total de fonctions qui ne sont pas télétravaillables", explique Pierre-Yves Dermagne, ministre fédéral de l'Economie et du Travail.

Des contrôles mieux orientés et "ciblés"

Les premières données concerneront le moi d'avril et doivent être encodées pour le 6 avril au plus tard. Il en sera de même pour les mois de mai et de juin. Sur base de ces informations, les services de l'inspection du travail pourront mieux orienter leurs contrôles.

"Si on constate que les chiffres renseigné par l'entreprise sont totalement hors des clous comparé à des entreprises similaires dans le secteur, ou encore si on estime que ces chiffres ne correspondent pas à la réalité d'un type d'activité, effectivement ça va permettre de mieux cibler les contrôles et d'aller directement là où l'inspection estime que les problèmes se posent", précise le ministre fédéral de l'Economie et du Travail.

15.000 contrôles depuis fin octobre

Toutes les entreprises sont concernées sauf celles qui sont fermées bien évidemment. Depuis l'obligation du télétravail fin octobre, 15.000 contrôles ont été effectués et dans 18% des cas, des infractions ont été constatées.