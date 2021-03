Un temps frais et progressivement sec

(Belga) Il fera encore assez frais samedi après-midi avec des maxima ne dépassant pas les 10 degrés. Le vent restera intense avec des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM).

Le pays sera partagé entre de belles éclaircies dans le nord-ouest, et, à l'est, un ciel plus variable avec des averses ou des giboulées. Sur les hauteurs de l'Ardenne, un peu de neige fondante sera encore possible. Au fil des heures, la tendance aux averses s'estompera. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés en plaine. Dans la nuit de samedi à dimanche, le temps deviendra sec partout. Les minima varieront de 0 degré sur les hauteurs de l'Ardenne à 6 degrés dans l'ouest du pays. Le vent diminuera en intensité pour devenir modéré, et dans le sud du pays même plutôt faible. Dimanche, le temps sera sec avec pas mal de nuages. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 9 degrés en Hautes-Fagnes à 13 ou 14 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest avec des rafales de 60 km/h. La semaine prochaine débutera sous le soleil et avec un mercure en nette hausse, jusqu'à 20 degrés mardi. (Belga)