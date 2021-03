La consommation d'eau des Belges augmente depuis le coronavirus

Vous l'avez peut-être constaté chez vous: les factures d'eau ont tendance à augmenter. Selon Test Achats, une famille moyenne a consommé environ 20 litres d'eau de plus par jour durant cette année de pandémie.

Nous avons rencontré Marie-Caroline à Bruxelles. Devant nous, elle analyse son compteur d’eau. Résultat: elle constate que sa consommation a augmenté cette année par rapport à l’année dernière. Elle nous montre sa précédente. "On a consommé après neuf mois la même chose que l'année passée", confie notre témoin.

En cause, il y a le télétravail avec cinq jours sur la semaine à la maison. "A midi, on mange à la maison, donc fatalement il y a plus de vaisselle. Et mon mari qui travaille normalement à l'étranger cinq jours par semaine est plus fréquemment à la maison. Donc il n'y a pas de miracle", réagit Marie-Caroline. En plus du télétravail, il y a aussi les sorties plus limitées en raison du confinement.

Le confinement pousse à cuisiner plus, à jardiner plus, à peut-être utiliser l'eau de manière un peu moins rationnelle

D’après l’association des consommateurs Test Achats, une famille moyenne a consommé 20 litres de plus par jour cette année. Pour les personnes sans citerne, la consommation a grimpé jusqu’à 43 litres supplémentaires. Au final, cela peut représenter une augmentation de la facture de 35 à 60 euros en moyenne. "Le confinement pousse à cuisiner plus, à jardiner plus, à peut-être utiliser l'eau de manière un peu moins rationnelle. Je pense aussi qu'il y a un souci d'hygiénisme, donc d'hygiène par rapport au covid. On se lave plus souvent les mains, on va peut-être prendre plus de douches, plus de bains", analyse Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats.

Quelques conseils

Outre l’utilisation de l’eau de pluie, il existe des systèmes économiseurs d’eau. Test Achats conseille aussi quelques gestes simples pour réduire notre consommation. "Au moment de l'utilisation (ndlr: d'une machine à laver) sélectionnez un programme économique. Remplir correctement son lave-linge pour éviter de devoir multiplier les lessives avec des lave-linges à moitié vides", indique par exemple Jean-Philippe Ducart.

Vous pouvez également surveiller de près les fuites d’eau, réduire la durée de votre douche ou encore couper l’eau au moment de vous savonner. Autant de petits gestes qui peuvent faire la différence sur la facture.