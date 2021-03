Plusieurs personnes poignardées à Vancouver

(Belga) Plusieurs personnes ont été victimes d'attaques à l'arme blanche près d'une bibliothèque à Vancouver, dans l'ouest du Canada, a annoncé la police samedi, sans préciser l'état des victimes.

La gendarmerie royale du Canada (GRC) a indiqué dans un tweet que plusieurs personnes avaient été poignardées dans et a proximité d'une bibliothèque. Un suspect a été interpellé, a ajouté la police en précisant qu'il ne semblait pas y avoir d'autres suspects et qu'il n'y avait plus de danger pour le public. Elle a aussi dit être à la recherche d'autres victimes éventuelles. Selon une porte-parole des services d'urgence citée par la chaîne CBC, six personnes ont été hospitalisées. Elle n'a pas donné de précisions sur leur état de santé. Un témoin, également cité par CBC, a dit avoir vu l'arrestation du suspect qui a été évacué dans une ambulance. Selon ce témoin la police aurait tiré sur lui avec des balles en caoutchouc. (Belga)