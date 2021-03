Prévisions météo pour la semaine prochaine: le mercure va grimper jusqu'à 22 degrés

Ce dimanche, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux dimanche, et le temps généralement sec, selon les prévisions de l'IRM.



Il fera déjà un peu plus doux avec des maxima de 9 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 13 ou 14 degrés en Flandre. Le vent de sud-ouest sera modéré à parfois assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h. La nuit prochaine, le ciel se dégagera progressivement à partir de la France. Les températures redescendront entre 2 et 4 degrés en Ardenne et entre 6 et 8 degrés en Flandre. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest.

Demain lundi, le temps sera ensoleillé et très doux avec des maxima de 15 à 17 degrés en Ardenne et de 17 à 19 degrés dans les autres régions, voire même 20 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest.

Mardi sera une belle journée printanière. Le temps restera en effet sec et ensoleillé et il fera très doux avec des maxima de 17 à 19 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'au littoral, et de 19 à localement 22 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible de secteur sud à sud-est.

Mercredi, le temps devrait rester généralement ensoleillé avec des maxima autour de 16 degrés à la côte, de 17 à 19 degrés en Ardenne et de 19 à 21 degrés ailleurs. En fin de journée ou durant la nuit, des champs nuageux envahiront notre pays par le nord et pourraient donner lieu à quelques gouttes. Le vent sera faible, de secteur sud à sud-ouest ou de direction variable, et virera au secteur nord-est en soirée.

Jeudi, nous serons sous l'influence de courants plus froids de secteur nord. Le ciel sera partiellement à parfois très nuageux. Localement risque d'une ondée. Les températures accuseront une baisse sensible par rapport aux jours précédents, avec des maxima de 4 à 8 degrés en Ardenne, de 8 à 10 degrés ailleurs et peut-être encore de 12 ou 13 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré de nord à nord-est.

Vendredi, la nébulosité sera variable à abondante avec localement le risque d'une ondée. Le temps sera frais avec des minima de l' ordre de 9 degrés dans le centre du pays. Vent modéré de secteur nord.