Coronavirus - Pour Marc Van Ranst, le retour à la vie normale est prévu pour la fin de l'année: "Cela ne va pas être une date fixe"

"Je pense que l'on pourra partir en vacances cet été", a déclaré Marc Van Ranst, virologue à la KU Leuven et membre du GEMS (Groupe d'Experts de stratégie de crise pour le Covid-19), lors de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "C'est un secteur important, les gens veulent aller en vacances et la circulation des variants est omniprésente en Europe. Donc, je pense que oui, cet été on pourra voyager et avoir des vacances".

Le retour à la vie normale est prévu pour la fin de l'année. "Espérons avant la fin de l'année", a-t-il confié. "Cela ne va pas être une date fixe, c'est un processus. Cela va être plus lent que ce que les gens veulent. Vers novembre-décembre? Oui, mais à ce moment-là, il y a l'apparition de la grippe hivernale donc ça va continuer à être difficile, mais nettement plus normal que maintenant".

Pour Marc Van Ranst, le port du masque va devenir commun. "On va le porter comme on le fait en Asie quand on est malade, dans les bus et les trains".

